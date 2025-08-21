Narin Güran İçin Mevlid-i Şerif Okutuldu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cesedi dere kenarında bulunan Narin Güran'ın ölüm yıl dönümünde mezarı başında Mevlid-i Şerif okutuldu.

Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran 21 Ağustos 2024'te kayboldu. Ailesi aynı gün Narin'in kaybolduğuna ilişkin güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Yapılan incelemelerin ardından yeri belirlenemeyen talihsiz kızın cansız bedeni 19 gün sonra 8 Eylül 2024'te köyün yakınında bulunan Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içinde bulundu. Olayın ardından mahkeme anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amca Salim Güran hakkında iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Nevzat Bahtiyar'a ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Narin'in canice öldürülmesinin üzerinden 1 yıl geçmesi nedeni ile mezarı başında anma etkinliği düzenlendi. Sabahın erken saatlerinden itibaren mezarı başına gelen vatandaşlar narin için dua okuyup adalet talebinde bulundu. Baba Arif Güran ve ağabeyi Baran Güran'ın da konuşma yaptığı programda Narin için Mevlid-i şerif okutulup yemek dağıtılarak dua edildi. - DİYARBAKIR