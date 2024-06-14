Narman şehitler barajı gün sayıyor - Son Dakika
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Yerel

Narman şehitler barajı gün sayıyor

Erzurum Narman Şehitler Barajında çalışmalar devam ediyor.

14.06.2024 09:40
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Erzurum Narman Şehitler Barajında çalışmalar devam ediyor. Gövde dolgu imalatlarının devam ettiği projede %84 fiziki gerçekleşme oranı aşılırken DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projeyi bitirmek için adeta zamanla yarıştıklarını söyledi. Barajda, Eylül 2024' te su tutmayı hedeflediklerini açıkladı.

Narman Şehitler Barajında şu anda gövde dolgusu, dolusavak imalatları ve enjeksiyon imalatlarının devam ettiğini vurgulayan DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "İnşaatta ulaşım yolları, gövde sıyırma kazıları ve dolusavak kazılarını tamamladık. Ayrıca, derivasyon tüneli ve memba batardosu imalatlarını da bitirdik. 1 milyon 800 bin m3' lük gövde dolgusunun ise 1 milyon 700 bin m3' lük kısmını tamamladık. Çalışmalarımız hızla devam etmektedir. 2024 yılında projeyi bitirip, barajda su tutmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Erzurumlu üreticilere yılda 353 milyon lira ek gelir

47 Bin dekar araziye can suyu verecek Şehitler Barajı'nın bölge tarımı için büyük önem taşıdığını belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta " Baraj sayesinde modern sulama ile tanışacak 47 Bin dekar arazide sulama maliyetleri düşecek, verim artacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte çiftçimiz farklı ürünler ekebilecek. Kazançları artacak. Erzurumlu üreticiler, 2024 yılı rakamlarıyla yılda yaklaşık 353 milyon lira daha fazla kazanacak" dedi.

12 milyon metreküp su depolayacak

Temelden yüksekliği 86.90 metre olan Narman Şehitler Barajında; gövdesi kil çekirdekli kaya dolgu tipinde projelendirildi. 12 milyon metreküp depolama hacmine sahip olacak baraj, 47 Bin dekar araziye sulama suyu temin edecek. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum, Narman, Tarım, Yerel, Ekonomi, Son Dakika

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