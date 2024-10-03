NASA Space Apps Challenge İstanbul'da Başlıyor - Son Dakika
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NASA Space Apps Challenge İstanbul'da Başlıyor

NASA Space Apps Challenge İstanbul\'da Başlıyor

Bu hafta sonu Güngören Belediyesi Alt Tab Kuluçka Merkezi'nde düzenlenecek olan NASA Space Apps Challenge, kodlayıcılar, bilim insanları ve teknoloji uzmanlarını bir araya getirerek uzay ve dünya zorluklarına çözümler arayacak.

03.10.2024 16:48  Güncelleme: 16:55
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NASA Space Apps Challenge İstanbul ayağı bu hafta sonu Güngören Belediyesi Alt Tab Kuluçka Merkezi ev sahipliğinde başlıyor.

Dünyanın dört bir yanından kodlayıcılar, bilim insanları, tasarımcılar, hikaye anlatıcıları, üreticiler, teknoloji uzmanları ve yenilikçilerin bir araya gelerek NASA ve Uzay Ajansı Ortaklarından gelen açık verileri kullanarak Dünya'da ve uzayda karşılaştığımız zorluklara çözümler üretecekler. NASA Space Apps Challange Türkiye ayağını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Uzay Ajansı ve TÜBİTAK ortak yürütüyor. Bu yıl 5- 6 Ekim'de gerçekleştirilecek olan Hackathon, Türkiye'de İstanbul, Adana, Aksaray, Ankara gibi şehirlerinde gerçekleşecek. İstanbul ayağı ise Güngören Belediyesi Alt Tab Kuluçka Merkezi'nde gerçekleşecek. Yarışmaya bireysel veya bir takım halinde katılım sağlanabiliyor. Program 5 Ekim cumartesi saat 07: 00'de Güngören Belediyesi Alt Tab Kuluçka Merkezi'nde başlayacak. Hackathon yaklaşık 36 saat sürecek. Aralıksız devam edecek yarışma kapsamında gece yarısı pizza partisi, ödüllü kahoot yarışması, eğitimler, mentör buluşmaları, proje ön değerlendirme ve 6 Ekim Pazar günü saat 21: 30'da gerçekleşecek ödül töreniyle son bulacak. Hackathonu başarıyla tamamlayan projelerin NASA'ya gönderilmesi ise 23: 59'a kadar tamamlanacak. Bu hackathon sayesinde, uzay, bilim ve teknoloji alanında sınırları zorlayacak projelere ev sahipliği yapılacak, genç yeteneklerin ve inovatif fikirlerin desteklenmesine katkı sağlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel NASA Space Apps Challenge İstanbul'da Başlıyor - Son Dakika

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