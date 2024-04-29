Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Esnaf ve Sanatkarlara Destek Sözü Verdi

Yerel

Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Öztunç ve yönetimi, Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunurken, Başkan Tetik Nazilli esnafının sorunlarını bildiklerini gerekli desteğe vermeye çalışacaklarını kaydetti.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından mazbatasını alır almaz vatandaşlarla iç içe olan Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulunan misafirlerini makamında ağırlamaya devam ediyor.

Son olarak Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Öztunç ve yönetimi ile bir araya gelen Tetik, ilçenin yerel ekonomisinin mihenk taşı olan esnafların kalkınması ve gelişmesi için gerekli desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Nazilli'nin ekonomik anlamda çok güçlü olduğunu ve bu potansiyelin iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Tetik; "Esnafımızın sorunlarını biliyoruz. Onların derdi bizim derdimiz. Hazırladığımız projelerle Nazillimizin ekonomik gücünü ortaya çıkaracağız. Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifimizle istişarelerde bulunduk. Taleplerini dinledik. Gerekli notlarımızı aldık. Nazik ziyaretlerinden dolayı başkanımıza ve kıymetli yönetimine teşekkür ediyorum" dedi.

Misafirperverliklerinden dolayı Başkan Tetik'e teşekkür eden Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Öztunç, Nazilli Belediyesi ile her zaman koordineli bir şekilde çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi. - AYDIN