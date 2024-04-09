Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik Ramazan Bayramı\'nı Kutladı

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Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, hep birlikte bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Hemşehrilerimizin, milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor büyüklerimin ellerinden küçüklerimin gözlerinden öpüyorum" dedi.

Sevgi ve dayanışma hissinin kalbimizi doldurduğu, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayını hep birlikte idrak etmenin mutluluğu ve huzurunu yaşadıklarını ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Tetik, "Baharı hep birlikte karşıladık, bayramı da hep birlikte karşılıyoruz.Sevgi, saygı ve hoşgörünün birleştirici gücü olan bayramlar milletimizin en güzel, en anlamlı günlerindendir. Kırgınlıkların unutulduğu, mutlulukların paylaşıldığı, dostlukların güçlendiği günler olan bayramlarda manevi değerlerimiz etrafında bütünleşeceğiz. Ülkemizde ve tüm dünyada barışın egemen olduğu, geleceğe umutla ve birlikte bakabildiğimiz, sevginin ve hoşgörünün bütün gönüllere hakim olduğu, tüm farklılıklarımıza rağmen herkesin kucaklaşabildiği güzel günler temenni ediyorum" dedi.

Nazilli Belediyesi'nin tüm ekiplerinin vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmeleri için hazırlıklarını da tamamladığını hatırlatan Başkan Dr. Ertuğrul Tetik, bayram dolayısıyla trafiğe çıkan tüm vatandaşları da dikkatli olmaları konusunda uyardı. Tetik, "Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketine, eş dost ve akrabalarını ziyarete gidecek olan tüm vatandaşlarımızın gereken dikkati elden bırakmamalarını önemle rica ediyorum. Uzun bir tatil sürecinin olmasından dolayı yoğun bir trafik akışı olduğu bilinciyle hareket edelim. Bu nedenle önce can diyerek trafik kurallarına uyulması oldukça önemli. Sevdiklerinize ve sevenlerinize tez zamanda değil sağlıkla kavuşmanız gerekli. Bu duygularla Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, bayramın ülkemize sağlık, barış, kardeşlik, adalet ve hukuk getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN