Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, saha çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Yerel

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, saha çalışmalarını inceledi

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, saha çalışmalarını inceledi

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen saha çalışmalarını yerinde inceleyerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

16.08.2024 15:30  Güncelleme: 15:36
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Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen saha çalışmalarını yerinde inceleyerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Zafer ile Yeşil Mahallede eş zamanlı olarak yürütülen saha çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Tetik, ilk olarak Botanik Parktaki budama, bakım, yabani ot temizliği ve çim biçme çalışması yapan personeli ziyaret ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Yeşil Mahalle'nin tamamında gerçekleştirilen genel temizlik çalışmasının kısa süre içerisinde ikinci kez yapıldığını hatırlatan Belediye Başkanı Tetik vatandaşların biraz daha duyarlı olması gerektiğini dile getirdi. Nazilli halkından yeşil alanların korunması ve çöplerin gelişi güzel atılmamasını, nasıl olsa birileri topluyor zihniyeti ile hareket edilmemesini isteyen Başkan Dr. Ertuğrul Tetik, "Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimizin Zafer, Yeşil Mahalle ve Nazilli hayvan pazarında gerçekleştirdikleri çalışmalarını yerinde inceledik. Yeşil alanlarımızın durumu ve bakım çalışmaları hakkında mesai arkadaşlarımdan bilgi aldım. Şehrimizde yapılan rutin temizliklerin yanı sıra detaylı temizlik çalışması yapılan alanlarımız var. Temizlik işleri Müdürlüğü personelimiz bugün bu alanlardan birindeydi. Sahada yoğun sıcak altında Nazillimizi güzelleştirmek ve temizlemek için çalışan tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Onların özverili çalışmaları sayesinde Nazillimiz her geçen gün daha da güzelleşiyor. Nazillimizin mevcut yeşil alanlarınız koruyarak, tertemiz yaşanabilir bir ilçe olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, saha çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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