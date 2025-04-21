Nazilli Belediye Başkanı\'ndan Otizmli Sporcunun Başarısına Ödül

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Karaman'da düzenlenen Otizmli Genç Erkekler Gülle Atma Yarışması'nda Türkiye birincisi olan 17 yaşındaki otizmli sporcu Kerem Bozkurt'u ödüllendirdi.

Nazilli'de yaşayan ve 11. sınıf öğrencisi olan Kerem Bozkurt'un başarısından büyük gurur duyduğunu belirten Başkan Tetik, genç sporcunun müziğe olan ilgisini göz önünde bulundurarak ona klarnet hediye etti.

Bozkurt'u makamında ağırlayan Tetik, "Kerem'in azmi, disiplini ve yeteneği hepimize örnek. Onun bu başarısını sadece sporla değil, sanatsal yönüyle de desteklemek istedik. Nazilli Belediyesi olarak onun her zaman yanındayız" sözlerini kaydetti.

Başkan Tetik ile sık sık bir araya gelen ve ona olan sevgisini her fırsatta dile getiren 17 yaşındaki Kerem, aldığı hediyeden dolayı çok mutlu olduğunu ve klarnet çalma hayalini bu sayede gerçekleştireceğini söyledi. - AYDIN