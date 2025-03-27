Nazilli Belediye Başkanı Tetik, Esnafla Sorunları Görüştü

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, eski sanayi bölgesinde esnafla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Trafik, çalışma alanlarının iyileştirilmesi, genel ekonomik sorunlar, özellikle yağmurlu dönemlerde yaşanan su baskınları, deforme olan yolların iyileştirilmesi gibi pek çok konuda yaşanan sıkıntıları ilk ağızdan dinleyen Başkan Tetik, belediye sorumluluğunda olan problemlerin çözümü için gerekli çalışmaları yapacaklarının altını çizdi. Nazilli'nin her geçen gün daha da büyüdüğünü ifade eden Tetik, yaşanan büyümeyle birlikte sorunların da arttığını dile getirerek, "Özellikle sanayi esnafımızın çok fazla sorunu var. Bu bölgede esnafımızın dükkanları çok eski ve kullanım alanları yeterli değil. Bununla alakalı neler yapabiliriz diye bir çalışma yapıyoruz. Esnafımızla da fikir alışverişi yapıyoruz. Bizleri sevgiyle kucaklayan tüm halkımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Başkan Tetik ve ekibinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren sanayi esnafı, sorunlarının bire bir dinlenmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek bu tür saha çalışmalarının artırılmasını talep etti. - AYDIN