Nazilli Belediyesi afet bölgelerinde yaraları sarıyor - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi afet bölgelerinde yaraları sarıyor

23.06.2022 16:59
Nazilli Belediyesi afet bölgelerinde yaraları sarıyor

Nazilli Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde selin neden olduğu hasarı gidermek için merkezden kırsala tüm afet noktalarında eş zamanlı çalışma başlattı.

Nazilli Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde selin neden olduğu hasarı gidermek için merkezden kırsala tüm afet noktalarında eş zamanlı çalışma başlattı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri, Temizlik ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; Sailer Mahallesi ve diğer afet noktalarında selin yaralarını sarmak için eş zamanlı çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde yoğun yağışlarla ev, iş yeri ve yollara taşınan rüsubat ekipler tarafından tasfiye edilerek cadde ve sokaklar suyla yıkanarak temizlendi. Selin tahribata neden olduğu bölgelerde ise bakım, onarım ve tadilat çalışması başlatıldı.

Çalışmalarından dolayı Nazilli Belediyesi ekiplerine teşekkür eden Sailer Mahalle Muhtarı Kamil Karataş, "Dere yataklarımız taştı. Rüsubatla birlikte oluşan taşkında da Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediyesi ekiplerimiz anında müdahale ettiler. Kendilerine şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi.

Çalışmaların 2 ay boyunca aralıksız devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Bölgemizde etkili olan ve 2 hafta boyunca devam eden aşırı yağışlar nedeniyle pek çok mahallemizde hasar meydana geldi. Sel anında eş zamanlı olarak ciddi müdahalelerimiz olmuştu. Akabinde saha ekiplerimiz gerekli incelemeleri yaptı. Tahrip olan ve tadilat gerektiren noktalar tespit edildi. Hazırladığımız plan dahilinde cadde ve sokaklarımız başta olmak üzere sorumluluk sahamız içerisinde bulunan tüm noktalarda selin yaralarını sarmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Nazilli, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi afet bölgelerinde yaraları sarıyor - Son Dakika

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