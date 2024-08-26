Nazilli Belediyesi Çarşı Bölgesinde Mazgal Temizliği Yaptı - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi Çarşı Bölgesinde Mazgal Temizliği Yaptı

Nazilli Belediyesi Çarşı Bölgesinde Mazgal Temizliği Yaptı

Nazilli Belediyesi ekipleri, şehir merkezinin yoğun yaya trafiğine sahip çarşı bölgesinde kapsamlı mazgal temizliği gerçekleştirdi. Çalışmalar, yağışlarda meydana gelebilecek su baskınlarını önlemek ve altyapının sorunsuz çalışmasını sağlamak amacıyla yoğunlaştırıldı.

26.08.2024 15:06  Güncelleme: 15:09
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Nazilli Belediyesi ekipleri, şehir merkezinin yoğun yaya trafiğine sahip çarşı bölgesinde kapsamlı mazgal temizliği gerçekleştirdi.

Çalışmalar, önümüzdeki günlerde etkili olması beklenen yağışlarda meydana gelebilecek su baskınlarını önlemek ve altyapının sorunsuz çalışmasını sağlamak amacıyla yoğunlaştırıldı. Ekipler, ilk olarak bölgedeki tüm mazgalları tek tek kontrol ederek tıkanıklıkları tespit etti. Özellikle yağış sonrası biriken yaprak, çöp ve diğer atıkların önüne geçmek için mazgallar derinlemesine temizlendi.

Vatandaşların mağdur olmaması için söz konusu çalışmaların düzenli olarak yapılacağını kaydeden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Çarşı bölgesinde yaşayan ve çalışan vatandaşlarımızın yağışlı havalarda mağdur olmaması ve kötü kokuya sebebiyet vermemek için ekiplerimiz titizlikle çalışmalarını gerçekleştirdi. Bu tür faaliyetler ilerde yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçmek adına önemli adımlar. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Çevre, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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