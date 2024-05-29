Nazilli Belediyesi Dallıca Çayı\'nda Temizlik Çalışması Başlattı

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Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Dallıca Çayı kenarında kapsamlı ot biçme, budama ve temizlik çalışması başlattı.

Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlar Nazilli Belediyesi ekipleri tarafından düzenli olarak temizlenerek hijyenik ve modern bir görünüme kavuşturuluyor. Son olarak Dallıca Çayı çevresinde kapsamlı temizlik çalışması yapan ekipler kaldırım ve yeşil alanlardaki yabani otları baştan sona temizledi.

Söz konusu faaliyetlerin hazırlanan program çerçevesinde ilçe genelinde rutin olarak sürdürüleceğini kaydeden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Çocuk oyun alanlarımız başta olmak üzere halkımızın sağlığını yakından ilgilendiren, kamuya açık alanların tamamında ekiplerimiz temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor. Sorumluluk sahamız içerisindeki tüm yeşil alanlarda bu çalışmaları devam ettireceğiz. Havaların ısınmasıyla birlikte oluşabilecek riskleri de göz önünde bulundurarak ilaçlama çalışmalarımızla eş zamanlı olarak sürdüreceğiz. Emeği geçen tüm personelime teşekkür ederim" dedi. - AYDIN