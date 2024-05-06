Nazilli Belediyesi İlk Yardım Farkındalığı Oluşturmak İçin Stand Açtı

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Nazilli Belediyesi Afet ve Acil Durum Ekibi (NAFAD), 1-7 Mayıs Trafik ve İlk Yardım Haftası kapsamında ilk yardım farkındalığı oluşturmak için Nazilli Belediye Meydanı'nda stant açtı.

İlk yardım ve afet çantası örneklerinin sergilendiği stantta NAFAD ekipleri tarafından vatandaşlara, kalp masajı, boğulma durumunda yapılması gerekenler ve yaralanmalarda ilk müdahale gibi temel ilk yardım konularında uygulamalı eğitim verildi. Standı ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, NAFAD'ın yıl boyu düzenlediği eğitim ve farkındalık çalışmalarına Nazilli halkının da katılması konusunda çağrıda bulundu.

Trafik ve İlk Yardım Haftası'nın önemini vurgulayan Başkan Tetik, "Bu hafta, trafik kazaları ve diğer acil durumlarda ilk yardımın önemini hatırlatmak için önemli bir fırsat. Vatandaşlarımızın ilk yardım konusunda bilinçli olması, hayat kurtarabilir. Ekiplerimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN