Nazilli Belediyesi İsabeyli Anaokulu\'nda çıkan yangına hızlı müdahale

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Nazilli Belediyesi, İsabeyli Anaokulu'nda çıkan yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle birlikte hızla müdahale etti.

Olay yerine intikal eden ekipler, yangını kontrol altına alarak daha büyük bir felaketin önüne geçti. Yangının kesin çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar sürerken, Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, yaptığı açıklamada geçmiş olsun dileklerini ileterek herhangi bir can kaybının olmamasından dolayı bir nebze de olsa rahatladıklarını dile getirdi.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - AYDIN