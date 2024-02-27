Nazilli Belediyesi Mezarlıklarda Temizlik Çalışması Yürütüyor

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Nazilli Belediyesi Mezarlıklar ve Park-Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; Güzelköy, Durasıllı, Sevindikli mezarlıklarında ot biçme ve kapsamlı temizlik çalışması yürütüyor.

Nazilli Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi mezarlıklarda koordineli olarak kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Hazırlanan program çerçevesinde faaliyetlerine devam eden ekipler; Güzelköy, Durasıllı ve Sevindikli Mahallelerinde yabani otları temizleyerek kuruyan ağaç dallarını budadı.

Çalışmaların ilçe genelindeki tüm mezarlıklarda devam edeceğini ifade eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Bugüne kadar mezarlıklarımızda pek çok çalışma gerçekleştirdik. Temizlik çalışmalarının yanı sıra genişletme çalışmaları yaptık. Çevre yollarının yenilenmesi, içerisinde yer alan çeşmelerin bakım ve tamiratlarının yapılması ve dinlenme alanlarının yenilenmesi gibi rutin işlemlerimiz düzenli olarak yapılıyor. Son olarak ekiplerimiz ilçemizdeki tüm mezarlıklarımızı bakıma aldı. Hazırladığımız program çerçevesinde faaliyetlerimiz devam ediyor. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN