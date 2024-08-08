Nazilli Belediyesi Mezbaha İşletmesi'nde Düzenlemeler Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nazilli Belediyesi Mezbaha İşletmesi'nde Düzenlemeler Yapıldı

Nazilli Belediyesi Mezbaha İşletmesi\'nde Düzenlemeler Yapıldı

Nazilli Belediyesi Mezbaha İşletmesi'nin daha düzenli, hijyenik ve standartlara uygun hizmet vermesi için işleyiş ve genel kurallarda düzenleme yapıldı. Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, yapılan düzenlemelerin devam edeceğini belirtti.

08.08.2024 11:47  Güncelleme: 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilli Belediyesi Mezbaha İşletmesi'nin daha düzenli, hijyenik ve standartlara uygun hizmet vermesi için işleyiş ve genel kurallarda düzenleme yapıldı.

Mezbaha Tesisleri'ne giderek incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; temizlik ve hijyen alanında kullanılan malzemeler, ekipmanlar ve ilaçlama süreçlerinin yenilendiğini ifade ederek düzenleme ve iyileştirmelerin devam edeceğinin altını çizdi.

1-9 Temmuz tarihleri arasında gerekli düzenlemeleri yapmak üzere geçici olarak kapatılan ve 9 Temmuz itibariyle faaliyetlerine başlayan mezbahada yeni alınan kararların uygulanmasıyla standartlara uygun hizmet verilmesi sağlanacak. Yeni dönemde alınan kararlar ise şöyle;

"İşletmemize küpesiz ve/veya pasaportsuz ve/veya eksik evraklı hayvan kabulü yapılmamaktadır.

İşletme içerisine yetkili personel haricinde giriş yapılması yasaktır. Bekleme odasının yeri kantarı görecek şekilde ve kamera sisteminin de olduğu bir şekilde yeniden düzenlenmiştir. Mezbahamızda hayvan kabulü saat 11.00'e kadar yapılacak olup, bu saatten sonra hayvan girişi kabul edilmeyecektir. Ücret tarifesi revize edilmiş olup ödemeler etlerin mezbahadan çıkışı yapılmadan önce yapılacaktır. Bu kurallar ve düzenlemeler hem personel hem müşterilerimize yazılı olarak iletilmiş olup, standartlara uygun kesim yapmak ve piyasaya sağlıklı et sağlamak ana hedefimizdir" - AYDIN

Kaynak: İHA

Ertuğrul Tetik, Belediye, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi Mezbaha İşletmesi'nde Düzenlemeler Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:21 İsrail televizyonunda Filistinliye tecavüzü böyle savundu: Hak ediyorlar, harika bir intikam İsrail televizyonunda Filistinliye tecavüzü böyle savundu: Hak ediyorlar, harika bir intikam
13:02 Çiftçiler traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı Jandarma müdahale edince ortalık karıştı Çiftçiler traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı! Jandarma müdahale edince ortalık karıştı
12:55 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez’e savaş açtı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'e savaş açtı
12:46 MSB’den Rusya ile Suriye’nin ortak üs hamlesiyle ilgili açıklama: Saldırı olursa misliyle karşılık veririz MSB'den Rusya ile Suriye'nin ortak üs hamlesiyle ilgili açıklama: Saldırı olursa misliyle karşılık veririz
10:51 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı
07:16 Adalet Bakanı Tunç’tan oyun platformu Roblox’un kapatılmasına ilişkin açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan oyun platformu Roblox'un kapatılmasına ilişkin açıklama
05:56 Maduro’nun WhatsApp öfkesi dinmiyor Canlı yayında sildiği uygulama için casusluk suçlamasında bulundu Maduro'nun WhatsApp öfkesi dinmiyor! Canlı yayında sildiği uygulama için casusluk suçlamasında bulundu
00:22 Polis DEAŞ’ın izini buldu Taylor Swift’in Viyana konserleri iptal edildi Polis DEAŞ'ın izini buldu! Taylor Swift'in Viyana konserleri iptal edildi
00:06 AK Parti’de 4 ile yeni başkan AK Parti'de 4 ile yeni başkan
23:37 Muğla ve Aydın’daki orman yangınlarında mahalleler tahliye ediliyor Muğla ve Aydın'daki orman yangınlarında mahalleler tahliye ediliyor
22:54 Paris Olimpiyatları’nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazandı Paris Olimpiyatları'nda milli boksör Esra Yıldız Kahraman bronz madalya kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2024 14:29:55. #1.11#
SON DAKİKA: Nazilli Belediyesi Mezbaha İşletmesi'nde Düzenlemeler Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement