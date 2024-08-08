Nazilli Belediyesi Mezbaha İşletmesi\'nde Düzenlemeler Yapıldı

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Nazilli Belediyesi Mezbaha İşletmesi'nin daha düzenli, hijyenik ve standartlara uygun hizmet vermesi için işleyiş ve genel kurallarda düzenleme yapıldı.

Mezbaha Tesisleri'ne giderek incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; temizlik ve hijyen alanında kullanılan malzemeler, ekipmanlar ve ilaçlama süreçlerinin yenilendiğini ifade ederek düzenleme ve iyileştirmelerin devam edeceğinin altını çizdi.

1-9 Temmuz tarihleri arasında gerekli düzenlemeleri yapmak üzere geçici olarak kapatılan ve 9 Temmuz itibariyle faaliyetlerine başlayan mezbahada yeni alınan kararların uygulanmasıyla standartlara uygun hizmet verilmesi sağlanacak. Yeni dönemde alınan kararlar ise şöyle;

"İşletmemize küpesiz ve/veya pasaportsuz ve/veya eksik evraklı hayvan kabulü yapılmamaktadır.

İşletme içerisine yetkili personel haricinde giriş yapılması yasaktır. Bekleme odasının yeri kantarı görecek şekilde ve kamera sisteminin de olduğu bir şekilde yeniden düzenlenmiştir. Mezbahamızda hayvan kabulü saat 11.00'e kadar yapılacak olup, bu saatten sonra hayvan girişi kabul edilmeyecektir. Ücret tarifesi revize edilmiş olup ödemeler etlerin mezbahadan çıkışı yapılmadan önce yapılacaktır. Bu kurallar ve düzenlemeler hem personel hem müşterilerimize yazılı olarak iletilmiş olup, standartlara uygun kesim yapmak ve piyasaya sağlıklı et sağlamak ana hedefimizdir" - AYDIN