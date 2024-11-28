Nazilli Belediyesi Mobil Vezne Aracı ile Hızlı Hizmet - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi Mobil Vezne Aracı ile Hızlı Hizmet

Nazilli Belediyesi Mobil Vezne Aracı ile Hızlı Hizmet

Nazilli Belediyesi, mobil vezne aracıyla belediye hizmet binasındaki yoğunluğu azaltıyor ve vatandaşlara kolaylık sağlıyor. Her gün farklı noktalarda hizmet veren araç, ödemelerin hızlı bir şekilde yapılmasına olanak tanıyor.

28.11.2024 15:45  Güncelleme: 15:46
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Nazilli Belediyesi Mobil Vezne Aracı, Belediye hizmet binasında yaşanan yoğunluğu azaltmak ve vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla her gün ilçenin farklı noktalarında hizmet vermeye devam diyor.

Nazilli Belediyesi, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde yaşanan yoğunluğu azaltmak ve vatandaşlara belediye ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla ilçenin dört bir yanında hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşların belediyeye gelmeden, belediye ile ilgili tüm ödemelerini yapabileceği mobil vezne aracının faaliyete girmesiyle daha hızlı bir hizmet ortamı sağlandığını kaydeden ekipler, 29 Kasım Cuma günü Bayındır Mahallesi'nde hizmet verecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi Mobil Vezne Aracı ile Hızlı Hizmet - Son Dakika

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