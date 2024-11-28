Nazilli Belediyesi Mobil Vezne Aracı ile Hızlı Hizmet

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Nazilli Belediyesi Mobil Vezne Aracı, Belediye hizmet binasında yaşanan yoğunluğu azaltmak ve vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla her gün ilçenin farklı noktalarında hizmet vermeye devam diyor.

Nazilli Belediyesi, Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde yaşanan yoğunluğu azaltmak ve vatandaşlara belediye ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla ilçenin dört bir yanında hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşların belediyeye gelmeden, belediye ile ilgili tüm ödemelerini yapabileceği mobil vezne aracının faaliyete girmesiyle daha hızlı bir hizmet ortamı sağlandığını kaydeden ekipler, 29 Kasım Cuma günü Bayındır Mahallesi'nde hizmet verecek. - AYDIN