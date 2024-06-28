Nazilli Belediyesi\'nden 16 taşınmazın kiralama ihalesi

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Nazilli Belediyesi tarafından 26 Haziran Çarşamba günü açık teklif artırma usulü ile gerçekleştirilen ihalede toplam 16 taşınmaz yıllık 977 bin 150 liraya kiraya verildi.

Nazilli Belediyesi, 30 taşınmazın 3 yıllık kiraya verilmesi için ihale ilanı yayınladı. 26 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirilen ihalede 16 taşınmaz için teklif verilirken 14 taşınmaza katılımcı olmadığından taşınmazlar 15 gün içinde pazarlık suretiyle yeniden ihaleye bırakıldı. Nazilli Belediyesi tarafından yapılan tüm ihalelerin belediyenin sosyal medya hesabından canlı yayınlanacağını dile getiren Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, tüm katılımcılara teşekkür etti. - AYDIN