Nazilli Belediyesi\'nden Sokak Hayvanlarına Sahiplenme Kampanyası

Yerel

Nazilli Belediyesi, sokak hayvanlarına sıcak bir yuva sağlamak amacıyla 'Sevgi Sahiplenilir' sloganıyla sahiplendirme kampanyası başlattı.

Belediye Hayvan Barınağı'nda bakımları yapılan sevimli dostlar, kendilerini sahiplenip onlara yuva olacak hayvanseverleri bekliyor. Nazilli Belediyesi yetkilileri, sahipsiz hayvanlara yuva bulmak için vatandaşları teşvik edecek çeşitli çalışmalar yapacaklarını duyurdu. Kampanya kapsamında barınağı ziyaret eden vatandaşlar, sahiplenmek istedikleri köpeklerle tanışarak süreç hakkında barınak görevlilerinden bilgi alabilecek.

Bugüne kadar pek çok patili dostun sahiplendirildiğini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Nazilli Belediyesi olarak sokak hayvanlarına sahip çıkmak en büyük sorumluluklarımızdan biri. Barınağımızda sıcak bir yuva bekleyen pek çok dostumuz var. Onların güvenli, sağlıklı ve sevgi dolu bir hayata kavuşmaları için tüm hayvanseverleri sahiplendirme kampanyamıza destek olmaya davet ediyorum" dedi. - AYDIN