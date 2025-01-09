Nazilli Belediyesi\'nden Temizlik ve Bakım Çalışmaları

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Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehrin farklı noktalarında temizlik ve bakım faaliyetlerine yoğunlaşan ekipler, vatandaşlardan tam not aldı.

Son olarak Zafer Mahallesi'ndeki parklar, Aydoğdu Mahallesi genelindeki sokaklar ve Gıdı Gıdı Yolu'nda kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirildi. Parklar ve yeşil alanlar, halkın daha temiz ve güvenli bir şekilde kullanımı için özenle düzenlenirken, sokaklar ve yollar da detaylı bir şekilde temizlendi. Nazilli Belediyesi yetkilileri, ilçe genelinde çevre düzenleme çalışmalarının devam edeceğini ve vatandaşların temiz bir çevrede yaşamalarını sağlamak adına özveriyle çalıştıklarını ifade etti. Belediye ekiplerinin titiz çalışmaları, çevre bilinci ve temiz bir kent vizyonu ile aralıksız şekilde sürdürülüyor. - AYDIN