Nazilli bayrama pırıl pırıl girecek

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.03.2026 12:43  Güncelleme: 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilli Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçedeki temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını artırdı. Ekipler, merkez dışında kalan mahallelerde detaylı temizlik işlerine odaklandı ve çevre sağlığını tehdit eden unsurlar için önlemler aldı.

Nazilli Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ilçe genelinde temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını yoğunlaştırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, özellikle merkez dışında kalan mahallelerde kapsamlı bir çalışma gerçekleştiriyor.

Belediye ekipleri; Kestel, Yalınkuyu, Arslanlı, Pirlibey, Bereketli, Sevindikli, Apaklar, Aşağı Örencik, Durasıllı, Bayındır ve Yukarı Örencik mahallelerinde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında yol kenarlarında ve ortak kullanım alanlarında biriken yabani otlar biçilirken, sokaklarda süpürme ve moloz temizliği yapıldı. Park, yeşil alan ve mezarlık çevrelerinde de bakım ve düzenleme çalışmaları titizlikle tamamlandı.

Ekipler ayrıca mahalle içlerinde görüntü kirliliğine neden olan atıkları toplarken, çevre sağlığını tehdit edebilecek unsurlara karşı da önlem aldı. Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte artış gösteren haşere oluşumunun önüne geçmek amacıyla ot biçme çalışmalarına ağırlık verildi.

Bayram öncesinde yürütülen çalışmaların bir program dahilinde devam ettiğini belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Vatandaşlarımızın bayramı temiz, düzenli ve huzurlu bir ortamda karşılaması için ekiplerimiz sahada aralıksız görev yapıyor. İlçemizin her noktasına eşit hizmet ulaştırma anlayışıyla merkez ve kırsal mahallelerimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Aydın, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 13:01:44. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.