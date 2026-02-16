Nazilli Belediyesi Ramazan öncesi gıda yardımlarını artırdı - Son Dakika
Nazilli Belediyesi Ramazan öncesi gıda yardımlarını artırdı

16.02.2026 12:52  Güncelleme: 12:53
Nazilli Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gıda yardımlarını artırarak, ailelere kuru gıda kolileri ve temel gıda ürünleri ulaştırıyor. Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, bu süreçte sosyal dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Nazilli Belediyesi, Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik gıda yardımlarını artırdı.

İlçe genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında mahalle muhtarları ve belediyenin saha ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda gerçek ihtiyaç sahipleri tek tek tespit edildi. Belediye ekipleri, belirlenen ailelere kuru gıda kolileri başta olmak üzere un, yağ ve benzeri temel gıda ürünlerini Ramazan ayı boyunca ulaştırmaya devam edecek.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Ramazan ayı paylaşma ve dayanışma ayıdır. Belediyemiz olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın sofralarına katkı sunmak için çalışmalarımızı artırdık. Muhtarlarımız ve saha ekiplerimizle koordineli şekilde gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşarak yardımlarımızı titizlikle gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

19 Şubat Perşembe günü başlayacak Ramazan öncesi gıda yardımları ulaştırmak için yoğun mesai harcayan ekipler, hem hafta içi hem da hafta sonları ihtiyaç sahibi vatandaşların kapılarını çalmaya devam ediyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ertuğrul Tetik, Yerel, Son Dakika

