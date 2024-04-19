Nazilli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü İlaçlama Çalışmalarına Devam Ediyor

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Nazilli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ilaçlama servisi ekipleri, ilçe genelinde 6 araç ve 16 personelle ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Nazilli halkının rahat bir yaz geçirmesi ve hastalıkların önüne geçebilmek için periyodik aralıklarla gerçekleştirilen ilaçlama çalışmaları son dönemde yaz sıcaklıklarının erken başlamasıyla hız kazandı. Pazaryerleri, çöp konteynerleri, logar alanları, kurutma kanalları gibi yerler başta olmak üzere tüm sulak alanlar ve bataklıklarda çalışma yapan ekipler, insan sağlığına zarar vermeyen ilaçlarla sivsisinek ve karasinek mücadelesini sürdürüyor. İlaçlama faaliyetlerini yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Sıcakların erken başlamasıyla ULV çalışmalarına bu yıl erken başladık. Tüm ekiplerimizle sahada çalışıyoruz. 12 ay boyunca ilaçlama çalışmalarımız devam edecek. Vatandaşlarımızın özellikle yaz aylarında rahat etmesi için kapsamlı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bildiğiniz gibi sivrisinek insan sağlığına da zarar verir. Bu durumu yaşamamak için biz bu tarihlerden itibaren başlatıyoruz. Ben de çalışmalarımızı yerinde incelemek için sahadayım. Belediye ekiplerimiz tüm ekipleriyle birlikte 24 saat ve 12 ay boyunca hizmet vermeye devam edecektir. Hemşehrilerimizin rahatı için bizler her şeyi yapmaya hazırız" dedi. - AYDIN