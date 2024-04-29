Nazilli Belediyesi Yabani Ot Biçme ve Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi Yabani Ot Biçme ve Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

Nazilli Belediyesi Yabani Ot Biçme ve Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde başlatılan yabani ot biçme ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Başkan Tetik, vatandaşların yaz aylarını rahat geçirebilmesi için kapsamlı bir faaliyet yürüteceklerini belirtti.

29.04.2024 10:26  Güncelleme: 10:30
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Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde başlatılan yabani ot biçme ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Nazilli'nin her anlamda örnek bir kent olması için çalışacaklarını dile getiren Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, vatandaşların yaz aylarını rahat bir şekilde geçirmesi için kapsamlı bir faaliyet yürüteceklerini kaydetmişti. Bu kapsamda ilçe genelinde ULV ilaçlama çalışması yapılması ve halka açık alanların detaylı olarak temizlenmesi talimatı veren Başkan Tetik, Nazillililerin konforlu bir yaşam sürmesi için tüm ekipleriyle sahada olacaklarını ifade etti. Nüfus yoğunluğu fazla olan noktalar başta olmak üzere kentin dört bir yanında yeşil alanlar, kaldırımlar, yaya geçitleri ve kamuya açık noktaları baştan sona temizleyen ekipler, şehri ferah bir görünüme kavuşturdu.

Çalışmalarından dolayı personellerine teşekkür eden Başkan Tetik; "Tüm ekiplerimizle sahadayız. Hem saha çalışmalarımızı yerinde inceliyoruz hem de halkımızın talebini yerinde dinliyoruz. Biz vatandaş ayağına gelsin diye bekleyen bir yönetim olmayacağız. Biz halkımızın yanına gideceğiz. Sorunları bizzat yerinde görüp hızla çözeceğiz. Ekiplerimiz burada güzel bir çalışma yürütüyor. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi Yabani Ot Biçme ve Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nazilli Belediyesi Yabani Ot Biçme ve Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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