Nazilli Belediyesi Yaz Futbol Okulu Faaliyete Geçti

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Nazilli Belediyesi Yaz Futbol Okulu'nu ziyaret etti.

Nazilli Belediyesi tarafından yaz tatili boyunca 7- 13 yaş grubu çocuklara hizmet verecek olan Yaz Futbol Okulu faaliyete başladı.

Yeni Sanayi Mahallesi'nde bulunan Esat Ergüler Spor Tesislerinde her hafta Salı, Çarşamba, Perşembe günleri gerçekleştirilen kurslara 75 sporcu katılıyor. 12-13 yaş grubu sporcular haftada 3 gün sabah 09.30'da, 7 -11 yaş grubu ise 18.30 kurslara başlıyor.

Yaz Futbol Okulu'nda eğitim veren tecrübeli antrenörler Hasan Aygün, Deniz Yumurtacı, Murat Angın, Mehmet Bozkurt ve Utku Duru; kursların amacının ahlaklı sporcu yetiştirmek ve çocuklara eğlenceli bir şekilde futbolu öğretmek olduğunu kaydetti.

Çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimi için bu tür kursların büyük önem taşıdığını dile getiren Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Nazilli Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışımız gereği hem yaz hem de kış döneminde çeşitli kurslar açıyoruz. Spor, sanat, kültür gibi pek çok kapsamda açılan bu kurslar şehrimiz adına çok önemli. Kurslarımızın önümüzdeki dönemde artırılması ve daha fazla kişiye ulaştırılması için çalışıyoruz. Belediyemiz bünyesinde düzenlenen kurslara büyük ilgi gösteren halkımıza teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN