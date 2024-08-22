Nazilli Belediyesi Yeni Sanayi Bölgesinde Temizlik Çalışması Başlattı - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi Yeni Sanayi Bölgesinde Temizlik Çalışması Başlattı

Nazilli Belediyesi Yeni Sanayi Bölgesinde Temizlik Çalışması Başlattı

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yeni Sanayi bölgesinde kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında yangın riski taşıyan kuru ot ve dallar temizlendi, yabani otlar biçildi ve detaylı temizlik yapıldı. Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, halkı çevreye duyarlı olmaya davet etti.

22.08.2024 11:38  Güncelleme: 11:40
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Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri; Yeni Sanayi bölgesinde kapsamlı temizlik çalışmasına başladı.

Çalışmalar kapsamında ilk olarak bölgedeki yangın riski taşıyan kuru ot ve dallar temizlendi. Söz konusu çalışmalarla muhtemel güvenlik riskleri azaltılarak alanın daha düzenli ve güvenli hale gelmesi sağlandı. Sanayi sitesi genelinde ise yabani otlar biçilerek ana yollar ve geçiş noktaları ferah bir görünüme kavuşturuldu. Ayrıca iş makineleri kullanılarak molozlar ve çöp konteynerleri çevresinde detaylı temizlik yapıldı.

Çalışmaların rutin olarak sürdürüleceğini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Yeni Sanayi bölgesini hem estetik bir görünüme kavuşturmak hem de işleyişi önemli ölçüde iyileştirmek için temizlik çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Bölgede atıkların yanı sıra beni en çok üzen ne yazık ki sokaklara gelişi güzel atılmış cam şişeler oldu. Yangın riskini artıran, Nazillimize yakışmayan, doğamızı kirleten bu şişeler bizim geleceğimizi de kötü bir şekilde etkiliyor. Halkımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi Yeni Sanayi Bölgesinde Temizlik Çalışması Başlattı - Son Dakika

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