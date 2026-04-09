Nazilli Belediyesi\'nde yeni zabıtalara oryantasyon eğitimi

Nazilli Belediyesi bünyesinde göreve yeni başlayan zabıta memurlarına yönelik oryantasyon eğitimi düzenlendi.

Eğitim kapsamında zabıta personeline hem teorik bilgiler aktarıldı hem de sahada uygulamalı çalışmalar yapıldı. Gerçekleştirilen eğitimlerde zabıta memurlarına özellikle ruhsat denetimleri, işgaliye kontrolleri ve fiyat etiketi incelemeleri gibi günlük görevlerde dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Alanında uzman ekipler eşliğinde sahaya çıkan personel, denetimlerin nasıl yapılacağını yerinde gözlemleme ve uygulama fırsatı buldu. Eğitim sürecinde zabıtanın görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra vatandaşla iletişim, kamu düzeninin sağlanması ve mevzuata uygun hareket edilmesi konularında da bilgi alan personellerin kurumsal işleyişe daha hızlı uyum sağlaması amacıyla oryantasyon programları devam edecek. - AYDIN