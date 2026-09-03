Nazilli Belediyesi yol çalışmalarındaki gecikmenin nedenini altyapı yenilemesine bağladı - Son Dakika
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Nazilli Belediyesi yol çalışmalarındaki gecikmenin nedenini altyapı yenilemesine bağladı

Nazilli Belediyesi yol çalışmalarındaki gecikmenin nedenini altyapı yenilemesine bağladı
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Nazilli Belediyesi, asfalt ve parke taşı yenileme çalışmalarının bazı noktalarda uzun sürmesinin nedeninin, yeni yolların tekrar kazılmaması için altyapı yenilemelerinin tamamlanmasının beklenmesi olduğunu açıkladı. Başkan Tetik, kalıcı çözüm hedeflediklerini belirterek vatandaşlara sabırları için teşekkür etti.

Nazilli Belediyesi, ilçe genelinde devam eden asfalt ve parke taşı yenileme çalışmalarının bazı noktalarda planlanandan uzun sürmesine ilişkin açıklama yaptı. Çalışmalardaki sürenin uzamasının, yeni yapılan yolların altyapı çalışmaları nedeniyle yeniden kazılmasının önüne geçmek amacıyla gerekli altyapı yenilemelerinin tamamlanmasının beklenmesinden kaynaklandığı belirtildi.

Nazilli Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve yolları daha güvenli hale getirmek amacıyla sürdürdüğü asfalt ve parke taşı yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmaların yürütüldüğü bazı bölgelerde elektrik, iyi içme suyu, telefon ve internet altyapısının da yenilenmesi gerektiğinin tespit edilmesi üzerine yol yapım süreci ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütülüyor. Belediyeden yapılan açıklamada, bazı noktalarda yol çalışmalarının planlanan süreden uzun sürmesinin temel nedeninin mevcut altyapının yenilenmesine yönelik çalışmaların tamamlanmasının beklenmesi olduğu ifade edildi. Yeni asfaltlanan ya da parke taşı döşenen yolların kısa süre içerisinde altyapı çalışmaları nedeniyle yeniden kazılmasının önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtilirken, bu yaklaşımın hem kamu kaynaklarının verimli kullanılması hem de yapılan yatırımların uzun ömürlü olması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Nazilli Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Yeni yaptığımız yolların altyapı çalışmaları nedeniyle tekrar kazılmasını ve zarar görmesini önlemek amacıyla, altyapı yenilemelerinin yol yapımından önce tamamlanması büyük önem taşımaktadır. Yol çalışmalarımızı ilgili tüm kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde sürdürüyoruz. Bu nedenle çalışmalarımızı geçici çözümlerle değil, kalıcı ve uzun ömürlü bir anlayışla gerçekleştiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

Altyapı ve üstyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yenilenen yolların uzun yıllar vatandaşlara hizmet edeceğini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, çalışmalar süresince gösterdikleri anlayış ve sabır dolayısıyla Nazillili vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nazilli Belediyesi yol çalışmalarındaki gecikmenin nedenini altyapı yenilemesine bağladı - Son Dakika

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