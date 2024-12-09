Nazilli Belediyesi Yol Yenileme ve Yeni Yol Açma Çalışmalarını Sürdürüyor

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Nazilli Belediyesi yağmur yaş dinlemeden yol yenileme ve yeni yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Nazilli Belediyesi kent genelinde yeni yol açma ve deforme olan yolları yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Yeşil Mahalle 765 sokakta yol genişletme ve yenileme çalışması yaparken aynı sokaktan 738 sokağı birleştiren yeni yol açtı. Toplamda kaldırımlarla birlikte 945 metre karelik taş döşemesi yapılan yollar çamur ve tozdan arındırıldı.

Yeşil Mahallede yapılan yol yenileme ve yeni açılan yollar için Belediye Başkanı Tetik ve Nazilli Belediyesi personeline mahalle sakinleri adına teşekkür eden Mahalle Muhtarı Şenol Öztürk, "Geçen dönemde söz verip mahallemizde gerçekleştiremediğimiz işleri bu gün Ertuğrul Başkanımızın talimatları ile start vermiş durumdayız. Ertuğrul Başkanımız göreve gelir gelmez ilk toplantımızda kendisine bahsettiğimiz konuları ivedilik sırasına göre ele alıp, sorunların çözümleri için gerekli çalışmaları yapıyor. Program dahilinde tek tek yapılacak işlerin sıralamasının başında şu anda yenilemesi gerçekleştirilen 765 sokak vardı. Bu sokakta deforme olan yoldan vatandaş çok mağdurdu. Her yağmur yağdığında bu yolda 1 hafta su birikintileri kalıyordu. Bu yüzden de sürekli çamurlu bir yol idi. Vatandaş bu çamurlu yolu kullanmakta çok zorlanıyordu. Bunun yanında yine 738 ile 765 sokağı birleştiren yeni yol açıldı. Başkanımız da bu konuda çok ilgili. Yapılan çalışmalardan dolayı başta Belediye Başkanım Ertuğrul Tetik'e ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Nazilli Merkez ve kırsal mahallelerdeki sorunların neler olduğu ve bu sorunların program dahilinde ivedilik sırasına göre teker teker çözüme kavuşturulacağının altını çizen Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Mahallelerimizin sorunlarını biliyoruz. Vatandaşlarımızın rahata kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önceliğimiz en kötüsünden başlayıp teker teker düzeltmek ve yenilerini eklemek. Yenileme yaptığımız yolların sadece taşlarını döşemiyoruz. Genişletilmesi gereken kısımları ölçülerine uygun olarak genişletirken stabilize çalışmaları yapılan kısımlarda alt yapı ile ilgili oluşabilecek sıkıntıları Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte çözüyoruz. Yeşil Mahallemizde yenilenen ve yeniden açılan yolumuzun mahalle sakinlerimize ve Nazillimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - AYDIN