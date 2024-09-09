Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Okul Çevresindeki İşletmeleri Denetledi

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Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri; yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilere güvenli ve sağlıklı bir ortam sunmak ve işletmelerin hijyen standartlarına uygunluğunu sağlamak amacıyla okul çevresindeki aperatif salonu, büfe ve kafeleri kapsamlı şekilde denetledi.

Denetimler kapsamında; işletmelerin temizlik şartarları, sağlık standartları, gıda saklama şartları, personel sağlığı gibi konular ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi. Ayrıca işletmelerin genel güvenlik önlemleri ve acil durum çıkışları ile işletme evrakları da kontrol edildi.

Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen denetimlerin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Amacımız hem çocuklarımızın hem de velilerimizin içlerinin rahat olmasını sağlamak. Özellikle eğitim dönemlerinde okul çevresindeki işletmelerin denetlenmesi, öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda bulunmaları adına çok önemli. Çalışmalarından dolayı ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Denetimlerde eksikleri tespit edilen işletmelere gerekli düzenlemeleri yapmaları için süre tanındı. Ekipler, işletme sahiplerine bilgilendirme yaparak mevzuata uygunluk konusunda uyarılarda bulundu. - AYDIN