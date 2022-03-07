Nazilli'de 7 bin kişilik keşkek hayrı yapıldı - Son Dakika
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Nazilli'de 7 bin kişilik keşkek hayrı yapıldı

07.03.2022 11:49
Nazilli'de 7 bin kişilik keşkek hayrı yapıldı

Nazilli'ye bağlı Hamidiye Mahallesi'nde imece usulü 7 bin kişilik keşkek hayrı düzenlendi.

Nazilli'ye bağlı Hamidiye Mahallesi'nde imece usulü 7 bin kişilik keşkek hayrı düzenlendi. Hayıra katılanlar yaptıkları dualarla hayrın kabul olmasını diledi.

Nazilli ve çevresinde Ramazan öncesi hayır yemekleri düzenlenmeye devam ediyor. Son olarak Nazilli'ye bağlı Hamidiye Mahallesi'nde 7 bin kişilik keşkek hayrı gerçekleştirildi. İmece usulü yapılan etkinliğe birçok siyasi parti ve STK temsilcileri ile mahallelerden vatandaşlar katıldı.

Hamidiye Mahallesi'ndeki vatandaşların katkılarıyla imece usulü keşkek hayırlarını yaptıklarını ifade eden Hüseyin Tosun, "Muhtar misafirlerimiz güneşli ve güzel günümüzde 7 bin kişilik keşkek ikram ettik. Öncelikle keşkek hayrımızda emeği geçen küçüğünden büyüğüne kadar herkese Allah razı olsun diyorum. Güzel bir gün geçirdiysek mahalledeki halkımızın başarısıdır. Misafirlerimizde katılarak bizi onure ettiler, şeref duyduk. Aydın Büyükşehir ve Nazilli Belediye'si mahallemizde yapılması gereken işleri yaptı. Teşekkür ediyoruz. Bu hayrı Mart ayının ilk haftasına her sene yaparak geleneksel hale gelmesini istiyoruz. Bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Nazilli'de 7 bin kişilik keşkek hayrı yapıldı
Nazilli'de 7 bin kişilik keşkek hayrı yapıldı

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Sivil Toplum Kuruluşları, Hizb-i İslami Partisi, Hamidiye, Nazilli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nazilli'de 7 bin kişilik keşkek hayrı yapıldı - Son Dakika


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