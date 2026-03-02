Nazilli Ayakkabıcılar Sokağı\'nda çatı yenileme çalışmaları yeniden başladı

Nazilli'de vatandaşların yoğun olarak kullandığı ve Ayakkabıcılar Sokağı olarak bilinen Altıntaş Mahallesi 332 Sokak'ta çatı yenileme çalışmaları yeniden başladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kullanım ömrünü tamamlayan eski çatı baştan sona yenilenecek. Geçtiğimiz yıl başlatılan ancak uygun malzeme tedariğinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle ara verilen projenin kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Yenileme çalışmaları kapsamında kullanılacak yeni çatı sistemi, güneş ışığını geçiren ancak sıcaklığı içeriye iletmeyen özel malzemeden üretilecek. Bu sayede sokak gün ışığından maksimum düzeyde faydalanırken, özellikle yaz aylarında oluşabilecek aşırı sıcaklık da engellenecek. Böylece hem vatandaşlar daha ferah bir ortamda alışveriş yapabilecek hem de esnaf daha konforlu şartlarda hizmet sunabilecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hem vatandaşların alışverişlerini daha konforlu bir ortamda yapabilmesi hem de esnafın özellikle yağışlı havalarda yaşadığı mağduriyetin giderilmesi amaçlanıyor.

Sokağın üzerini kapatan mevcut çatının ekonomik ömrünü doldurduğunu belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Vatandaşlarımızın ve esnafımızın daha güvenli, modern ve konforlu bir ortamda hizmet alabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Malzeme temin sürecinde yaşanan aksaklıklar giderildi. Kullanacağımız yeni çatı sistemi gün ışığını içeri alacak ancak sıcaklığı geçirmeyecek şekilde tasarlandı. Kısa sürede yenileme işlemlerini tamamlayarak sokağımızı daha kullanışlı hale getireceğiz" dedi. - AYDIN