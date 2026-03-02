Nazilli Ayakkabıcılar Sokağı'nda çatı yenileme çalışmaları yeniden başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nazilli Ayakkabıcılar Sokağı'nda çatı yenileme çalışmaları yeniden başladı

Nazilli Ayakkabıcılar Sokağı\'nda çatı yenileme çalışmaları yeniden başladı
02.03.2026 10:11  Güncelleme: 10:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilli Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı Ayakkabıcılar Sokağı'ndaki çatı yenileme çalışmalarına yeniden başladı. Eski çatı tamamen yenilenecek ve yeni sistem, güneş ışığını geçirirken sıcaklığı içeri iletmeyecek. Projenin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Nazilli'de vatandaşların yoğun olarak kullandığı ve Ayakkabıcılar Sokağı olarak bilinen Altıntaş Mahallesi 332 Sokak'ta çatı yenileme çalışmaları yeniden başladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, kullanım ömrünü tamamlayan eski çatı baştan sona yenilenecek. Geçtiğimiz yıl başlatılan ancak uygun malzeme tedariğinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle ara verilen projenin kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Yenileme çalışmaları kapsamında kullanılacak yeni çatı sistemi, güneş ışığını geçiren ancak sıcaklığı içeriye iletmeyen özel malzemeden üretilecek. Bu sayede sokak gün ışığından maksimum düzeyde faydalanırken, özellikle yaz aylarında oluşabilecek aşırı sıcaklık da engellenecek. Böylece hem vatandaşlar daha ferah bir ortamda alışveriş yapabilecek hem de esnaf daha konforlu şartlarda hizmet sunabilecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hem vatandaşların alışverişlerini daha konforlu bir ortamda yapabilmesi hem de esnafın özellikle yağışlı havalarda yaşadığı mağduriyetin giderilmesi amaçlanıyor.

Sokağın üzerini kapatan mevcut çatının ekonomik ömrünü doldurduğunu belirten Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, "Vatandaşlarımızın ve esnafımızın daha güvenli, modern ve konforlu bir ortamda hizmet alabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Malzeme temin sürecinde yaşanan aksaklıklar giderildi. Kullanacağımız yeni çatı sistemi gün ışığını içeri alacak ancak sıcaklığı geçirmeyecek şekilde tasarlandı. Kısa sürede yenileme işlemlerini tamamlayarak sokağımızı daha kullanışlı hale getireceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Nazilli, Ekonomi, Güneş, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli Ayakkabıcılar Sokağı'nda çatı yenileme çalışmaları yeniden başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur’an-ı Kerim okundu Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu
Beşiktaş, 123. yıla özel logosunu tanıttı Beşiktaş, 123. yıla özel logosunu tanıttı
Savaş Körfez’e sıçradı Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor
İran’dan Türkiye’ye kitlesel göç iddialarına İçişleri Bakanı Çiftçi’den yanıt İran'dan Türkiye'ye kitlesel göç iddialarına İçişleri Bakanı Çiftçi'den yanıt
Saldırı öncesi İran’da milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti Hem de namaz uygulamasına Saldırı öncesi İran'da milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti! Hem de namaz uygulamasına
İran neden ABD’yi vurmuyor Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu İran neden ABD'yi vurmuyor? Herkesin merak ettiği soru yanıt buldu

10:04
Borsa İstanbul yeni haftaya sert düşüşle başladı
Borsa İstanbul yeni haftaya sert düşüşle başladı
10:01
“Yenilmez Uçak“ dost ateşiyle düştü
"Yenilmez Uçak" dost ateşiyle düştü
09:32
Lübnan’dan büyük kaçış Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler
Lübnan'dan büyük kaçış! Araçlarıyla sınıra doğru akın ettiler
09:16
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında 31 kişi hayatını kaybetti
09:01
Savaş altını vurdu Kapalıçarşı alev alev
Savaş altını vurdu! Kapalıçarşı alev alev
08:26
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 10:39:16. #7.12#
SON DAKİKA: Nazilli Ayakkabıcılar Sokağı'nda çatı yenileme çalışmaları yeniden başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.