Nazilli'de budanan ağaçlar ihtiyaç sahiplerine yakacak oluyor - Son Dakika

Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Devlet Karayolu başta olmak üzere ilçe genelinde tehlike arz eden noktalarda ağaç budama işlemi yaparak ihtiyaç sahibi ailelere yakacak yardımlarını ulaştırıyor.

Sosyal belediyecilik alanında yaptığı çalışmalar ve kamu yararına sunduğu hizmetlerle vatandaşın takdirini toplayan Nazilli Belediyesi, kış aylarında ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmıyor. İlçe genelinde tehlike arz eden noktalarda ağaç budama işlemi yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, toplanan ağaçları şantiyeye götürerek yakacak olarak kullanıma hazır hale getiriyor. Yapılan çalışma ile bugüne kadar yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaşıldığını dile getiren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Saha ekiplerimiz can ve mal güvenliğinin sağlanması adına düzenli olarak kuruyan ve tehlike oluşturan ağaçların budama işlemlerini gerçekleştiriyor. Kış aylarının gelmesi ile birlikte belediyemize yakacak talebinde bulunan ailelerimiz vardı. Bizlerde gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için gerekli çalışmalarımızı yaparak şantiyemizde yakacak olan hazırlanan odunlarımızı ailelerimize götürdük. Tüm ekip arkadaşlarıma çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN