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Nazilli'de iyi su hatları yenileniyor - Son Dakika

Nazilli'de iyi su hatları yenileniyor

30.09.2021 11:54
Nazilli'de iyi su hatları yenileniyor, System.String[]

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Su Arıza Servisi tarafından Ocaklı Mahallesi mersinkırı mevkiinde iyi su hattı yenileme çalışmaları başladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Su Arıza Servisi tarafından Ocaklı Mahallesi mersinkırı mevkiinde iyi su hattı yenileme çalışmaları başladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ocaklı Mahallesi'nde yaklaşık 1 kilometrelik iyi su hattını yenilemek için çalışmalara başladı. Eski hattın 40 yılı aşkın süredir kullandığına dikkat çeken Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Ocaklı Mahallesi mersin kırı mevkiinde iyi su hattının yenilenmesi için çalışmalarımızı başlattık. Yaklaşık 1 kilometreye yakın irsaliye hattı değişiyor. Önceki hattımız olan 160'lık boruyu tamamen iptal ediyoruz. Ocaklı'dan dere yatağının bulunduğu alana kadar döşeme yapılacak. Sonrasında mevcut hattımız zaten yeni. O hattımızla birlikte birleştirme yapacağız" diye konuştu.

Halk sağlığının korunması adına bu tür faaliyetleri önemsediklerini dile getiren Başkan Özcan, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan diğer noktalarda çalışmaların devam edeceğini vurguladı. - AYDIN

Nazilli'de iyi su hatları yenileniyor
Nazilli'de iyi su hatları yenileniyor
Nazilli'de iyi su hatları yenileniyor
Nazilli'de iyi su hatları yenileniyor
Nazilli'de iyi su hatları yenileniyor
Nazilli'de iyi su hatları yenileniyor

Fen İşleri Müdürlüğü, Kürşat Engin Özcan, Nazilli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nazilli'de iyi su hatları yenileniyor - Son Dakika


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