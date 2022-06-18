Nazilli'de öğrencinin imdadına Başkan Özcan yetişti - Son Dakika
Üye Girişi

Nazilli'de öğrencinin imdadına Başkan Özcan yetişti

18.06.2022 11:22
Nazilli'de öğrencinin imdadına Başkan Özcan yetişti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Belediyesi ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan adaylara 7 farklı okulda su, meyve suyu ve kek dağıttı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Belediyesi ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan adaylara 7 farklı okulda su, meyve suyu ve kek dağıttı.

Adnan Menderes Üniversitesi İİBF'de sınava girecek olan bir öğrencinin kimliğini evde unuttuğunu ve sınava alınmadığını duyan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ise makam aracını tahsis ederek gencin imdadına yetişti. Yanlış sınav yerine gelen bir öğrenci ise belediye ekipleri tarafından sınava dakikalar kala salona ulaştırıldı. Kimlik yerine ehliyetini getiren bir başka öğrencinin yardımına da yine belediye ekipleri koştu. Diğer okullarda da aynı sorunu yaşayan öğrencilerin olması ihtimaline karşın 7 okula Nazilli Belediyesi'ne ait araçlar konuşlandırılarak ekipler görevlendirildi.

Tüm adaylara sınavda başarılar dileyen Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Bugün burada öğrenciletimizin heyecanını paylaşıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yıllardır bugün için emek veren, gelecek hayalleri kuran, yarınımızın mimarı gençlerimizin her zaman yanınızdayız. Yarınki oturumda da ekiplerimiz stantlarda öğrencilerimize ve ailelerine hizmet vermeye devam edecek" diye konuştu. - AYDIN

YORUMLAR
500
Ağaçtan dereye düşen şahsı itfaiye kurtardı Ağaçtan dereye düşen şahsı itfaiye kurtardı Nazilli'de 'gece kartalları' kuş uçurtmuyor Nazilli'de 'gece kartalları' kuş uçurtmuyor
Kaynak: İHA

Nazilli, Aydın, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli'de öğrencinin imdadına Başkan Özcan yetişti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 11:26:45. #1.13#
SON DAKİKA: Nazilli'de öğrencinin imdadına Başkan Özcan yetişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement