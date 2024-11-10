Nazilli'de şehitler ve kuraklık için hayır yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Nazilli'de şehitler ve kuraklık için hayır yapıldı

Nazilli\'de şehitler ve kuraklık için hayır yapıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Pirlibey Mahallesi'nde bir araya gelen gençler, birlik, beraberlik ve dayanışma örneği sergileyip şehitler ve kuraklık için 15 bin kişilik keşkek hayrı düzenledi.

10.11.2024 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Pirlibey Mahallesi'nde bir araya gelen gençler, birlik, beraberlik ve dayanışma örneği sergileyip şehitler ve kuraklık için 15 bin kişilik keşkek hayrı düzenledi.

Nazilli'ye bağlı kırsal Pirlibey Mahallesi'nde geleneksel hale gelen keşkek hayrı gerçekleştirildi. Pirlibey Mahalle muhtarı Mustafa Kaner'in öncülüğünde bir araya gelen mahallenin gençleri, 15 bin kişilik keşkek hayrı yaptı. İmece usulü yapılan hayırda mahalle meydanında kurulan kazanlarda hazırlıklar geceden başlarken, sabaha kadar kazanlardaki keşkekler gençler tarafından dövüldü. Hayırda dualar şehitler ve son zamanlarda yağmayan yağmur için yapıldı ve eller semaya kalktı.

Hayrı geleneksel hale getirdiklerini ifade eden Pirlibey Mahalle gençleri, hayrı imece usulü yaptıklarını belirterek, şehitler ve kuraklığın sona ermesi için yapılan duaların kabul olmasını temenni etti.

Hayra, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, CHP Nazilli İlçe Başkanı Aslıhan Ökmen, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Hasan Akol, Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Öztunç, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Pirlibey, Politika, Nazilli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli'de şehitler ve kuraklık için hayır yapıldı - Son Dakika


18:00 Galatasaray, Samsunspor’u 3-2 mağlup etti Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 mağlup etti
17:16 TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan “Öcalan“ açıklaması: Atılacak adımlar Türkiye’yi rahatlatır TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "Öcalan" açıklaması: Atılacak adımlar Türkiye'yi rahatlatır
16:23 Uçak gibi gelen otomobil, talihsiz kadının sonu oldu Uçak gibi gelen otomobil, talihsiz kadının sonu oldu
15:53 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü’ndeki toplandı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü'ndeki toplandı
15:14 10 Kasım afişleriyle tepki çeken Gelibolu Belediyesi’nden açıklama geldi 10 Kasım afişleriyle tepki çeken Gelibolu Belediyesi'nden açıklama geldi
11:35 Yaban domuzları plajda kadına saldırdı Yaban domuzları plajda kadına saldırdı
11:25 Rus devlet televizyonu, canlı yayında Melania Trump’ın çıplak fotoğraflarını yayınladı Rus devlet televizyonu, canlı yayında Melania Trump'ın çıplak fotoğraflarını yayınladı
11:19 Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu’nun partisi damga vurdu Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi damga vurdu
11:17 Elektrik ve doğalgazda “çoktan çok, azdan az“ dönemi başlıyor Elektrik ve doğalgazda "çoktan çok, azdan az" dönemi başlıyor
10:49 Masterchef’te yüzü yanan Beyza’nın son hali Masterchef'te yüzü yanan Beyza'nın son hali
10:47 İŞKUR 1.2 Milyon Vatandaşı İşe Yerleştirdi İŞKUR 1.2 Milyon Vatandaşı İşe Yerleştirdi
10:39 Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı
10:29 Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
10:22 Haftanın en çok kazandıranı belli oldu Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 18:22:55. #1.11#
SON DAKİKA: Nazilli'de şehitler ve kuraklık için hayır yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.