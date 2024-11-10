Nazilli\'de şehitler ve kuraklık için hayır yapıldı

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Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Pirlibey Mahallesi'nde bir araya gelen gençler, birlik, beraberlik ve dayanışma örneği sergileyip şehitler ve kuraklık için 15 bin kişilik keşkek hayrı düzenledi.

Nazilli'ye bağlı kırsal Pirlibey Mahallesi'nde geleneksel hale gelen keşkek hayrı gerçekleştirildi. Pirlibey Mahalle muhtarı Mustafa Kaner'in öncülüğünde bir araya gelen mahallenin gençleri, 15 bin kişilik keşkek hayrı yaptı. İmece usulü yapılan hayırda mahalle meydanında kurulan kazanlarda hazırlıklar geceden başlarken, sabaha kadar kazanlardaki keşkekler gençler tarafından dövüldü. Hayırda dualar şehitler ve son zamanlarda yağmayan yağmur için yapıldı ve eller semaya kalktı.

Hayrı geleneksel hale getirdiklerini ifade eden Pirlibey Mahalle gençleri, hayrı imece usulü yaptıklarını belirterek, şehitler ve kuraklığın sona ermesi için yapılan duaların kabul olmasını temenni etti.

Hayra, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, CHP Nazilli İlçe Başkanı Aslıhan Ökmen, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Hasan Akol, Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Dursun Öztunç, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. - AYDIN