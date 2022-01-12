Nazilli'de Sevindikli Mahallesi'nin çehresi değişiyor - Son Dakika

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Sevindikli Mahallesi Bağevleri mevkiinde 2 bin metrekare alana parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi ekipleri Sevindikli Mahallesi'nde yeni yol yapım ve parke taşı döşeme çalışmalarına başladı. Çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a teşekkür eden Muhtarlar Derneği Başkanı ve Sevindikli Mahalle Muhtarı Zeki Açık, "Mahallemizde yeni bir site inşa edildi. Akabinde yolunun yapılması için başkanımıza talebimizi ilettik. Yapılan çalışmalarla mahallemiz her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Burası yeni yerleşimlerin olduğu ve çok sayıda ailenin yaşayacağı bir nokta. Bu nedenle yollarının yapılması büyük önem taşıyordu. Başkanımız sağ olsun ivedilikle çalışmaları başlattı" diye konuştu.

Nazilli'nin merkezden kırsala tüm noktalarında yürütülen yol çalışmaları ile bugüne kadar kentin ivedi sorunlarını çözdüklerini kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Sevindikli Mahallemizde yaklaşık 2 bin metrekare alanda yeni yol yapım faaliyetlerimizi başlattık. Kısa sürede tamamlayıp yaya ve araç trafiğine açacağız. Hayırlı olsun" dedi. - AYDIN