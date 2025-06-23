Nazilli\'de Zirai Alan Yangınına Müdahale Sürüyor

Nazilli'de zirai alan yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor

AYDIN - Aydın'ın Nazilli ilçesinde zirai alanda çıkan yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri sürüyor.

Yangın, Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalledeki zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına karadan müdahale ederken, hava araçları da ekiplere havadan destek verdi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda alevlerin önü ormana sıçramadan kesilirken, yangını tamamen söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.