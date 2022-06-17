Nazilli Pınarbaşı Mahallesi'ne sumatik kuruldu - Son Dakika
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Nazilli Pınarbaşı Mahallesi'ne sumatik kuruldu

17.06.2022 12:51
Nazilli Pınarbaşı Mahallesi'ne sumatik kuruldu

Nazilli Belediyesi, Pınarbaşı Mahallesi sakinlerinin talebi üzerine muhtarlık binası önüne 3 tonluk sumatik yerleştirdi.

Nazilli Belediyesi, Pınarbaşı Mahallesi sakinlerinin talebi üzerine muhtarlık binası önüne 3 tonluk sumatik yerleştirdi.

Nazilli'de, İsabeyli, Atatürk Parkı, Dumlupınar, Yeşil, Yeni Sanayi'nin ardından Pınarbaşı Mahallesi'ne sumatik kuruldu. Vatandaşlara sağlıklı suyu en hızlı şekilde ulaştırmak ve iyi su çeşmelerindeki yoğunluğu azaltmak için ilçe genelindeki sumatiklerin sayısını artırdıklarını kaydeden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Belediyemiz sorumluluğunda bulunan iyi su çeşmelerinde hizmet kalitesini artırmak adına, vatandaşlarımızın 7 gün 24 saat iyi su çeşmelerinden faydalanabilmesi için özellikle yoğun olan bölgelerde bu çalışmayı yaptık. Pınarbaşı Mahalle Muhtarımız bizlere hemşehrilerimizin talebini iletti. Bizde taleplerinin ivedilikle yerine getirilmesi için gerekli çalışmaları yaptık" dedi.

Sumatik ile günümüz teknolojisine uygun ve su kesintilerinin olmadığı bir sistem oluşturulduğunu belirten Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz, "Başkanımıza ve ekibine şahsım, azalarım ve mahallem adına çok teşekkür ediyoruz. Mahallemizde Cuma günleri sular açılıyordu. Ancak sıcakta vatandaşlarımız uzun kuyruklarda bekliyordu. Bizler de başkanımıza sorunumuzu ilettik. Ekipler muhtarlık binamızın önüne sumatiği yerleştirdi. Mahallemize hayırlı olsun" diye konuştu. - AYDIN

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Öğrenci Veli Derneği: 'Çocuklarımız Kantinden Su Alamamakta, Su İhtiyaçlarını Tuvalet Çeşmelerinden Karşılamaktadırlar' Öğrenci Veli Derneği: 'Çocuklarımız Kantinden Su Alamamakta, Su İhtiyaçlarını Tuvalet Çeşmelerinden Karşılamaktadırlar'
Kaynak: İHA

İsabeyli, Nazilli, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nazilli Pınarbaşı Mahallesi'ne sumatik kuruldu - Son Dakika

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