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Nazilli Sulama Birliği ek binasına kavuştu - Son Dakika

Nazilli Sulama Birliği ek binasına kavuştu

27.11.2021 10:29
Nazilli Sulama Birliği ek binasına kavuştu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde faaliyet gösteren Nazilli Sulama Birliği, düzenlenen törenle ek binasına kavuştu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde faaliyet gösteren Nazilli Sulama Birliği, düzenlenen törenle ek binasına kavuştu.

Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Nazilli Sulama Birliği'nin ek binası ve makine ikmal bölümü düzenlenen törenle açıldı. Pirlibey Mahallesi'nde bulunan hizmet binasının açılış kurdelesini Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ile birlikte DSİ 21. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, Bölge Müdür Yardımcısı Cengiz Köse ile Nazilli Sulama Birliği Başkanı İsmail Tay ve protokol üyeleri kesti. Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, dualar eşliğinde açılan yeni hizmet binalarının hayırlı olmasını diledi.

Açılışın ardından Kaymakam Arısoy ve beraberindeki heyet, yeni hizmet binasını gezerek yetkililerden bilgi aldı. - AYDIN

Nazilli Sulama Birliği ek binasına kavuştu
Nazilli Sulama Birliği ek binasına kavuştu
Nazilli Sulama Birliği ek binasına kavuştu
Nazilli Sulama Birliği ek binasına kavuştu

Sedat Sırrı Arısoy, Devlet Su İşleri, Nazilli, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nazilli Sulama Birliği ek binasına kavuştu - Son Dakika


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