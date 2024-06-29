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NE10, geleceğin teknoloji liderlerini mezun etti

Geleceğin teknoloji liderleri, sertifikalarını Başkan Akın'dan aldı

BALIKESİR - Geleceğin teknoloji liderlerini yetiştiren NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi bünyesinde düzenlenen 7. Dönem Şehir Teknolojileri Programını başarıyla tamamlayan çocuklar, sertifikalarını Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın elinden alarak mezun oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi bünyesinde düzenlenen 7. Dönem Şehir Teknolojileri Programını başarıyla tamamlayan çocuklar, sertifikalarını Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın elinden alarak mezun oldu. Avlu Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen mezuniyete aileleriyle birlikte katılan çocuklar, aldıkları eğitimler sayesinde; erken yaşlarda teknoloji ve kodlama becerilerini geliştirerek teknoloji çağında güçlü ve kendine güvenen bireyler haline geldi.

Başkan Akın, ailelere teşekkür etti

Programda konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın "Ben şöyle söylüyorum her seferinde, buna samimiyetle inanmanızı rica ediyorum. Burada bir evladımızı, bir çocuğumuzu, bir kardeşimizi gördüğümüz zaman inanın kendi evladımı görmüş kadar heyecanlanıyorum. Onun için sizlere de bu verdiğiniz emekten dolayı, çocuklarımıza yaşattığınız bu özgüvenden dolayı, Cumhuriyet kenti Balıkesir'e Kuvayı Milliye kenti Balıkesir'e bu evlatlarımızı daha ileriye taşımak için verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ederim. Ben evlatlarımızı burada tebrik ediyorum ve hepsine buradan sizlerle birlikte büyük bir alkış rica ediyorum. Bu kardeşlerimizin, çocuklarımızın yanında olup, onlara bu özgüveni verip yanında olup desteklediğiniz için sizlere de ayrıca teşekkür ediyor; hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.