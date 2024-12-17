Nefes Bore Kapanan Genç Kurtarıldı - Son Dakika
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Nefes Bore Kapanan Genç Kurtarıldı

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Erzincan'da boğazına şeker kaçan genç, Heimlich manevrası ile hayata döndürüldü.

17.12.2024 05:47
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Nefessiz kaldı "Sırtıma vurun" dedi, Heimlich manevrası ile hayata tutundu... O anlar kamerada

ERZİNCAN - Erzincan'da yediği şeker nefes borusuna kaçan şahıs, Heimlich manevrası ile kurtarıldı. O anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün Erzincan'ın Halitpaşa Caddesi üzerinde bir dükkanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boğazına şeker kaçan genç bir adam, patronunun hayat kurtaran müdahalesi sayesinde ölüm tehlikesinden son anda kurtuldu. Ağzında şeker bulunan A.Y. birden fenalaşarak nefes alamamaya başladı. Boğazına şeker kaçan genç, bir anda panik içinde koşarak çalıştığı dükkana girdi ve el hareketiyle patronundan yardım talep etti. Durumu fark eden dükkan sahibi M.A. genç adama hemen Heimlich manevrası uygulamaya başladı.

M.A., birkaç kez uyguladığı Heimlich manevrasıyla, A.Y.'nin boğazındaki şekerin çıkmasını sağladı. Şekerin çıkmasının ardından, A.Y. kısa süreli bir şok yaşasa da kendini toparlamayı başardı. Patronu, genç adamı bir süre dinlendirerek sakinleşmesine yardımcı oldu. O anlar ise dükkandaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nefes Bore Kapanan Genç Kurtarıldı - Son Dakika

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