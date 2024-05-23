Nene Hatun\'un vefatının 69. yıl dönümü Erzurum\'da anıldı

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93 Harbi olarak bilinen, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında Aziziye Tabyası'nda gerçekleştirilen amansız müdafaada göstermiş olduğu büyük kahramanlıkla adını tarihe yazdıran Nene Hatun vefatının 69. yıl dönümünde Erzurum'da anıldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Osmanlı Cihan Devleti'nin tarihindeki önemli savaşlarından biri olan, 93 Harbi diye bilinen, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nda Aziziye Tabyası'nda gerçekleştirilen amansız müdafaada göstermiş olduğu büyük kahramanlıkla adını tarihe yazdıran Nene Hatun'un vefatının 69. yıl dönümü münasebetiyle torunu Güner Yamanlı'yı ziyaret etti. - ERZURUM