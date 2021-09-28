Üye Girişi
Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi, şehrin kültürel kalbi oldu - Son Dakika

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi, şehrin kültürel kalbi oldu

28.09.2021 14:13

- Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi, şehrin kültürel kalbi oldu Kırşehir'de, 21 bin metrekare alana sahip merhum bozlak ustası Neşet Ertaş adına 2017 yılında yapılan Kültür ve Sanat Merkezi, şehirde kültürel etkinliklerin adeta kalbinin attığı tek merkez oldu.

- Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi, şehrin kültürel kalbi oldu

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, 21 bin metrekare alana sahip merhum bozlak ustası Neşet Ertaş adına 2017 yılında yapılan Kültür ve Sanat Merkezi, şehirde kültürel etkinliklerin adeta kalbinin attığı tek merkez oldu.

Kırşehir'de sadece 2017 yılından 2018 yılının ilk altı aylık döneminde 115 bin kişinin faydalandığı alan merhum sanatçı Neşet Ertaş'ın görsellerinin yer aldığı alan ile misafirlerini karşılıyor. Kültür Merkezi içerisinde çok amaçlı salonları, fuaye ve sergi alanlarının yanı sıra dernek odaları, kurs odaları, basın müzesi alanı, kütüphane, yönetim birimlerini barındırıyor.

"Yılda 100 bin üzerinde kişi ağırlıyor"

Kırşehir'de, kültürün kalbi olan merkezin yılda ortalama 100 bin kişi ağırladığını söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, "Kırşehir Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi, 2017 yılında faaliyete geçti. Şehirde sanat ve kültürün de merkezi olmuştur" dedi. Araz, "Yılda 100 binin üzerinde vatandaş çeşitli vesilelerle Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezini ziyaret etmektedir. Tiyatrolar, konserler, paneller ile birlikte kültür merkezi bünyesinde bulunan atölye faaliyetlerinden de faydalanılmaktadır. Halk Merkezi ile birlikte de kurslar verilmekte. El sanatları ve müziğin her dalı, Kur'an eğitimi, İngilizce eğitimi, işaret dili eğitimleri, filmografi, resim gibi birçok alanda şehirde yaşayan insanlara sanatsal ve kültürel alanda ev sahipliği yapmakta, bu güne kadar ise 500 bin üzerinde kişinin kullanımına sunuldu. Kırşehir Belediyesi olarak kültür ve sosyal faaliyetler aralıksız sürdürülecek" diye konuştu.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi, şehrin kültürel kalbi oldu
Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi, şehrin kültürel kalbi oldu
Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi, şehrin kültürel kalbi oldu
Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi, şehrin kültürel kalbi oldu

Neşet Ertaş, Kırşehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi, şehrin kültürel kalbi oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Survivor Adem Kılıççı'dan itiraf: Bir kadın tarafından taciz edildim 14:06 Survivor Adem Kılıççı'dan itiraf: Bir kadın tarafından taciz edildim Eski futbolcu Sezer Öztürk, dünya basınında konuşuluyor 13:52 Eski futbolcu Sezer Öztürk, dünya basınında konuşuluyor Hakan Baş ve Bensu Soral'den sevenlerini üzecek haber geldi! İhanet iddialarından sonra boşanma kararı almışlar 13:35 Hakan Baş ve Bensu Soral'den sevenlerini üzecek haber geldi! İhanet iddialarından sonra boşanma kararı almışlar
İçişleri Bakanlığı'ndan, 81 il valiliğine taksi genelgesi: Yolcu almamakta ısrar edenler trafikten men edilecek 13:15 İçişleri Bakanlığı'ndan, 81 il valiliğine taksi genelgesi: Yolcu almamakta ısrar edenler trafikten men edilecek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak 12:15 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak Koronavirüs yoğun bakım servisine giren DHA, hastaların yüzde 80'inin aşısız olduğunu ifade etti 12:01 Koronavirüs yoğun bakım servisine giren DHA, hastaların yüzde 80'inin aşısız olduğunu ifade etti
Bakan Soylu, Erdoğan'ın 11:37 Bakan Soylu, Erdoğan'ın "Barınamıyoruz eylemine katılanların bir kısmı öğrenci değil" sözleri üzerine rakamları paylaştı Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı 10:47 Ebrar Karakurt, İtalya transferi sonrası kız arkadaşıyla ilk kez fotoğraf paylaştı

Son Dakika Haberleri
14:14 Cephede destan yazan Türk SİHA'larının ihracatı devam ediyor! Türkiye son ihracatını Türkmenistan'a gerçekleştirdi
13:57 Silindir aracı yokuş aşağı kaydı, 1 işçi hayatını kaybetti
13:52 Eski futbolcu Sezer Öztürk, dünya basınında konuşuluyor
13:35 Hakan Baş ve Bensu Soral'den sevenlerini üzecek haber geldi! İhanet iddialarından sonra boşanma kararı almışlar
13:33 ABD İstanbul Başkonsolosluğu açıkladı: 99 bin TL maaşla otomobil tamircisi aradığımız haberleri gerçeği yansıtmıyor
13:15 İçişleri Bakanlığı'ndan, 81 il valiliğine taksi genelgesi: Yolcu almamakta ısrar edenler trafikten men edilecek
12:59 Kayıp olduğu sanılan şahıs, kendisini arama çalışmasına katıldı
12:15 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullar ile ilgili açıklamalarda bulundu: Kısıtlamalar gündemimizde yok, okullar da asla kapanmayacak
12:06 PSG'nin milyarder Başkanı Nasır el-Halifi, Acun Ilıcalı'yı misafir etti
11:56 WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak
Cephede destan yazan Türk SİHA'larının ihracatı devam ediyor! Türkiye son ihracatını Türkmenistan'a gerçekleştirdi Cephede destan yazan Türk SİHA'larının ihracatı devam ediyor! Türkiye son ihracatını Türkmenistan'a gerçekleştirdi         
14:14
Silindir aracı yokuş aşağı kaydı, 1 işçi hayatını kaybetti Silindir aracı yokuş aşağı kaydı, 1 işçi hayatını kaybetti         
13:57
Takı kavgası sonrası doktor gelin konuştu: Her şey kaynanamın bana 'Namussuz' demesiyle başladı Takı kavgası sonrası doktor gelin konuştu: Her şey kaynanamın bana 'Namussuz' demesiyle başladı         
13:50
ABD İstanbul Başkonsolosluğu açıkladı: 99 bin TL maaşla otomobil tamircisi aradığımız haberleri gerçeği yansıtmıyor ABD İstanbul Başkonsolosluğu açıkladı: 99 bin TL maaşla otomobil tamircisi aradığımız haberleri gerçeği yansıtmıyor         
13:33
Kayıp olduğu sanılan şahıs, kendisini arama çalışmasına katıldı Kayıp olduğu sanılan şahıs, kendisini arama çalışmasına katıldı         
12:59
PSG'nin milyarder Başkanı Nasır el-Halifi, Acun Ilıcalı'yı misafir etti PSG'nin milyarder Başkanı Nasır el-Halifi, Acun Ilıcalı'yı misafir etti         
12:07
WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak WhatsApp bazı Android ve iOS cihazlarda çalışmayacak         
11:57
17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde 17 yaşındaki Arda ve Alişan'ın ölümünde "Mavi balina" şüphesi üzerinde duruluyor         
10:52
Savunma Sanayii Başkanlığı müdüründen skandal olay! Yusuf Hakan Özbil, Türkiye'nin yerli ve milli projelerini tatil karşılığında yabancılara satmış Savunma Sanayii Başkanlığı müdüründen skandal olay! Yusuf Hakan Özbil, Türkiye'nin yerli ve milli projelerini tatil karşılığında yabancılara satmış         
10:44
Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi Hıncal Uluç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Acun Ilıcalı'yı araması gerektiğini dile getirdi         
10:34
TOKİ 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarıyor TOKİ 1.380 adet konut ve işyerini satışa çıkarıyor         
10:18
Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu Fuhuş yapmak için 400 liraya anlaştığı adamı, sevgilisiyle birlikte soydu         
10:03
Londra'ya giden Aleyna Tilki, tişörtünü açarak arka arkaya poz verdi Londra'ya giden Aleyna Tilki, tişörtünü açarak arka arkaya poz verdi         
10:02
Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar Fatih Terim'i çok üzen ve istifayı düşündüren sözler ne? İşte perde arkasında olanlar         
10:00
Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı Konya'da öğrencisine kötü davranan öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı         
19:11
Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar Pınar Gültekin'i diri diri yakan Cemal Metin Avcı: Camı kapatabilir miyiz? Dışarıdan bana katil diye bağırıyorlar         
17:29
Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti Ünlü market zincirinin fiyat oyununu vatandaş video ile ifşa etti         
16:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2021 14:19:48. #1.11#
SON DAKİKA: Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi, şehrin kültürel kalbi oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement