Neutron Rocket Team'e Ödül - Son Dakika
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Neutron Rocket Team'e Ödül

Neutron Rocket Team\'e Ödül

Köyceğiz Kaymakamı, Türkiye İkincisi olan ekibi ödüllendirdi ve başarı diledi.

22.11.2024 09:33
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Kaymakam Mustafa Maslak Türkiye İkincisi olan Fen Lisesi Neutron Rocket Team ekibini ödüllendirdi.

Türkiye İkincisi olan Fen Lisesi Neutron Rocket Team ekibi Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak'ı ziyaret etti. 2024 Teknofest Roket Yarışması Lise Kategorisinde Türkiye İkincisi olan Köyceğiz Fen Lisesi Neutron Rocket Team ekibi, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, Köyceğiz Fen Lisesi Müdürü İbrahim Turgut, danışman öğretmen Vehbi İlker İşoğlu ile birlikte Kaymakam Mustafa Maslak'a makamında ziyaret gerçekleştirdi. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza atan öğrencileri ve danışman öğretmeni tebrik ederek hediyelerini takdim etti. Kaymakam Maslak, Neutron Rocket Team ekibini kutladı ve başarılarının devamını diledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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