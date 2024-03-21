Nevruz Bayramı Fethiye'de Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Liseli Okul Müdürlüğü tarafından kutlandı - Son Dakika
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Nevruz Bayramı Fethiye'de Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Liseli Okul Müdürlüğü tarafından kutlandı

Nevruz Bayramı Fethiye\'de Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Liseli Okul Müdürlüğü tarafından kutlandı

Fethiye'de Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Liseli Okul Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikle Nevruz Bayramı kutlandı. Okul bahçesinde yapılan kutlamada öğretmen ve öğrenciler demir dövüp ateşin üzerinden atladı. Nevruz Bayramı, baharın başlangıcı ve birlik beraberlik coşkusunun paylaşıldığı bir bayram olarak değerlendirildi.

21.03.2024 13:58
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Bahar bayramı olarak kutlanan Nevruz Bayramı Fethiye'de Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Liseli Okul Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı. Okul bahçesindeki kutlamada öğretmen ve öğrenciler demir dövüp daha sonra yakılan ateşin üzerinden atladı.

21 Mart Nevruz Bayramı Fethiye Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde büyük coşku ile kutlandı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşımızın söylenmesinin ardından Nevruz ateşi okul müdürü Alpaslan Selçuk tarafından yakıldı. Öğrencilerin Nevruz şiirleri okuduğu etkinlikte Okul Müdürü Alpaslan Selçuk demir dövüp ardından nevruz ateşinin üzerinden atladı. Öğretmenlerin ve öğrencilerin demir dövüp ateşin üzerinden atladıkları Nevruz Bayramı kutlamasında yoğun bir coşku yaşandı.

Nevruz Bayram etkinliğinde günün anlam ve önemini belirten konuşma yapan Fethiye Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Alpaslan Selçuk, "Nevruz bayramı tabiatın canlanmasını, yeniden dirilişini ifade etmektedir.21 Mart yeni yılın, ilkbaharın, ilkyazın başlangıcıdır. İşte bu nedenlerle Nevruz, bir bahar bayramı niteliğinde kabul edilmiş ve günümüze kadar bayramlarla kutlana gelmiştir. Yaşadığı geniş coğrafyada doğa ve çevrenin uyanışının kutlandığı Nevruz Bayramı'nın Anadolu'da ve Türk kültürünün yayıldığı bölgelerde son derece köklü ve zengin bir geçmişi vardır. Dünden bugüne taşıdığımız gelenek ve göreneklerimiz arasında önemli bir yere sahip olan Nevruz, Türk Dünyasında Nevruz-i Sultani, Sultan Nevruz, Sultan Nevruz, Mart Dokuzu gibi adlarla temeli Orhun Kitabelerine kadar dayanan bir bayramdır. Türklerle Nevruz hakkındaki başlıca rivayet, bugünün bir kurtuluş, Ergenekon'dan çıkış günü olarak kabul edilmesidir. Orta Asya'daki Türk topluluklarından Azeri, Kazak, Kırgız, Türkmen, Özbek, Tatar, Uygur Türkleri, Anadolu Türkleri ve Balkan Türkleri Nevruz geleneğini canlı olarak günümüze kadar yaşatmışlardır. Türk kültürü hoşgörü, dayanışma, sevgi ve saygı gibi tüm insanlığın evrensel değerlerinin bünyesinde barındıran bir kültürdür. Kültürümüz içerisinde bayramlar her türlü kırgınlığın, dargınlığın giderilerek birlik içerisinde sevgi ve coşkunun paylaşıldığı günler olarak değerlendirilir. Bu nedenlerle Nevruz Bayramı, ülkemizde bahar bayramıyla birlikte kardeşlik, barış, birlik ve beraberliğin coşkusu olarak da ifade edilmekte ve bugün yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nevruz Bayramı Fethiye'de Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Liseli Okul Müdürlüğü tarafından kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nevruz Bayramı Fethiye'de Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Liseli Okul Müdürlüğü tarafından kutlandı - Son Dakika
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