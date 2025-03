Nevruz'da Turist Beklentileri Karşılamadı

Nevruz beklentileri karşılamadı

VAN - Her yıl 13 günlük nevruz tatili için Van'a gelen İranlı turistler, bu yıl beklentileri karşılamadı.

Her tatil fırsatını değerlendirerek ülkelerinden Van'a gelen İranlı turistler, esnafa adeta can suyu oluyor. Gün boyu cadde ve sokaklarda gezerek Van'a canlılık katan İranlı turistler, yaptıkları alışveriş ile de esnafın yüzünü güldürüyor. Gündüz mağazalarda alışveriş yapmanın tadını çıkaran İranlı turistler gece ise eğlence merkezlerinde eğleniyor. Her yıl nevruz tatilinde Van'a gelmeyi tercih eden on binlerce İranlı turist, yaptıkları alışverişle esnafa 'can suyu' olurken bu yıl ise beklenen ilgi olmadı. Geçmiş yıllarda nevruz tatili boyunca otellerin yüzde 90 ila yüzde 100 doluluk oranına vardığı Van'da, oteller boş kaldı. İranlı misafirlerin Van ekonomisi için olmazsa olmaz olduğunu belirten esnaf, tek temennilerinin o eski İranlı yoğunluğunun tekrar yaşanması olduğunu söyledi.

Geçmiş yıllarda özellikle nevruz tatilinde Van'daki cadde ve sokakların İranlı misafirlerle dolup taştığını aktaran Sinan Ateş isimli esnaf, "Van, turizm üzerine kurulu bir şehir. Hem yaz turizmi hem kış turizmi anlamında İranlılar bizim için önemli bir etkendi. Ancak nevruz tatili olmasına rağmen caddelerin boş olması bizi derinden üzdü. Tek temennimiz o eski hareketliliğin tekrar yaşanmasıdır" dedi.

İranlılar ise Van'ı çok sevdiklerini ve her fırsatta gelmek istediklerini belirterek, ancak savaş nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşadıklarını, bu nedenle eskisi gibi kalabalığın gelemediğini söylediler.