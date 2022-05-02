Nevşehir AK Parti teşkilatı Bayramlaşma programı düzenledi - Son Dakika

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Nevşehir Ankara İl Başkanlığı tarafından, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen bayramlaşma programına, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, AK Parti MKYK Üyesi Emre Çalışkan, İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları başkanları, ilçe ve belde başkanları, belediye başkanları ve partililer katıldı. Burada partililerle bayramlaşan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, tüm partililere aileleri ile birlikte mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmelerini diledi.

AK Parti ailesi olarak oldukça verimli bir ramazan ayını geride bıraktıklarını belirten Savran, "Tüm dava arkadaşlarımız ile birlikte bir ay boyunca sürekli sahadaydık. Hiçbir günümüzü boş geçirmedik. AK Parti ailesi olarak gönüllere dokunmaya gayret ettik. Bizler de Nevşehir Belediyesi olarak bu ay içerisinde 3 bin aileye gıda yardımı ve alışveriş çeki dağıtımı gerçekleştirdik. İhtiyaç sahibi ailelerimize 20 bine yakın ekmek fişi dağıttık. İftar programlarının yanı sıra esnaf ve ev ziyaretleri ile vatandaşlarımızın yanlarında olmaya gayret gösterdik. İnşallah bayramdan sonra da hızımızı kesmeden, hatta daha da arttırarak sanki yarın seçim varmış gibi çalışmaya devam edeceğiz. Bizler AK Parti olarak büyük bir aileyiz ve partimiz gücünü teşkilatlarımızdan, vatandaşlarımızdan alıyor" dedi. - NEVŞEHİR