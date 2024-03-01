Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, projelerini anlattı - Son Dakika
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Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, projelerini anlattı

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, projelerini anlattı

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, Traktörüler Sitesi esnaflarını ziyaret ederek yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı projelerini anlattı.

01.03.2024 09:20  Güncelleme: 09:23
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Nevşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Savran, "Milletimiz için, memleketimiz Nevşehir için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Belediye Başkan Adayı Savran, beraberinde AK Parti İl ve Merkez İlçe Başkanlığı yöneticileri, Belediye Meclis Üyesi Adayları ve İl Genel Meclis Üyesi Adayları ile birlikte Traktörüler Sitesi esnaflarını ziyaret etti.

Burada bulunan esnaflara yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı projelerini anlatan Savran, "Partimizin İl Genel Meclis Üyesi, Belediye Meclis Üyesi adayları ve teşkilat mensuplarımız ile Nevşehir'imizi karış karış gezerek bugüne kadar yapılan hizmetleri ve yeni dönemde gerçekleştireceğimiz projelerimizi anlatıyoruz. Gittiğimiz her yerde hemşerilerimizin yoğun teveccühü ile karşılaşıyoruz. Bizden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen hemşerilerime teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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