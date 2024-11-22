Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Üstyapı Çalışmalarını Yerinde İnceledi - Son Dakika
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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Üstyapı Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Üstyapı Çalışmalarını Yerinde İnceledi

Belediye Başkanı Rasim Arı, mahallelerdeki üstyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek vatandaşların taleplerini dinledi. Altyapı ve üstyapı projeleri hakkında bilgi alan Arı, yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini vurguladı.

22.11.2024 11:57  Güncelleme: 12:00
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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı; devam eden üstyapı çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla mahallelerdeki çalışma alanlarını ziyaret etti.

Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye ekiplerinin gerçekleştirdiği projeleri ve yapılan çalışmaları yerinde görmek ve vatandaşların taleplerini dinlemek için gerçekleştirdiği saha ziyaretlerini sürdürüyor. Arı bu kapsamda; akşam saatlerinde Fen İşleri Müdürlüğü ve Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin 2000 Evler Mahallesi, Güzelyurt Mahallesi, 15 Temmuz Mahallesi ve 20 Temmuz Mahallelerindeki yaya kaldırımı yenileme, yol yapım ve yenileme çalışmalarını inceledi. Beraberinde başkan yardımcısı Veli Kırşehirli ile birlikte gittiği mahallelerde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Arı, mahalle sakinleri ile de sohbet etti.

Başkan Arı, "Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için altyapı ve üstyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Her mahallemizi detaylı şekilde inceleyerek ihtiyaçlara uygun çözümler üretiyoruz" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Üstyapı Çalışmalarını Yerinde İnceledi - Son Dakika

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