Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Yeni Sanayi Sitesi Esnafıyla Buluştu

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Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Yeni Sanayi Sitesi esnafı ile bir araya geldi. Arı, esnafın sorunlarını dinledi, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Her hafta farklı esnaf gurupları ve vatandaşlarla bir araya gelmeye devam eden Belediye Başkanı Rasim Arı, sabah erken saatlerde Yeni Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti. 13. Blok'ta işyerleri bulunan esnaflarla birlikte kahvaltı yapan Arı, daha sonra esnaflarla sohbet etti.

Sanayi esnaflarının talep ve önerilerini dinleyen Arı, esnaflara çalışmaları hakkında bilgi vererek sorularını cevaplandırdı. - NEVŞEHİR